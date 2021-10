Mimmo Lucano, accuse e lacrime dalla Gruber. “Il viaggio in Argentina? Ero stato invitato…” (video) (Di venerdì 8 ottobre 2021) Una difesa di mezz’ora, come in un’aula di tribunale, con qualche timido tentativo di contestazione da parte della conduttrice Lilli Gruber, che in collegamento aveva l’ex sindaco di Riace, Mimmo Lucano, e in studio il suo avvocato. Per non parlare dello scrittore Gianluigi Carofiglio, che è riuscito – da magistrato – a contestare l’entità della pena inflitta a Lucano riuscendo nell’impresa di attaccare Salvini anche nella serata dedicata a tutt’altro. In “Otto e mezzo”, su La7, Mimmo Lucano ha avuto spazio per difendersi, attaccare e commuoversi, quasi senza contraddittorio. Mimmo Lucano alla Gruber: “Sono un perseguitato” Secondo l’ex sindaco di Riace Mimmo Lucano c’è stata una persecuzione ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 8 ottobre 2021) Una difesa di mezz’ora, come in un’aula di tribunale, con qualche timido tentativo di contestazione da parte della conduttrice Lilli, che in collegamento aveva l’ex sindaco di Riace,, e in studio il suo avvocato. Per non parlare dello scrittore Gianluigi Carofiglio, che è riuscito – da magistrato – a contestare l’entità della pena inflitta ariuscendo nell’impresa di attaccare Salvini anche nella serata dedicata a tutt’altro. In “Otto e mezzo”, su La7,ha avuto spazio per difendersi, attaccare e commuoversi, quasi senza contraddittorio.alla: “Sono un perseguitato” Secondo l’ex sindaco di Riacec’è stata una persecuzione ...

