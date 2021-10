Meningite, Pisetta (Fimp Veneto): “Recuperare vaccinazioni, pediatri in prima linea” (Di venerdì 8 ottobre 2021) Roma, 8 ott. (Adnkronos Salute) – Il Covid ha influito sulla somministrazione delle vaccinazioni obbligatorie e raccomandate. Oltre alla chiusura dei centri vaccinali, soprattutto nei primi mesi di lockdown, a giocare un ruolo importante contro le vaccinazioni è stata la preoccupazione dei genitori che i figli potessero contrarre il virus durante gli appuntamenti e di riuscire a mantenere il distanziamento fisico durante le attese. “Ritardi sono stati registrati specialmente per le vaccinazioni oltre i 6 anni, anti-papilloma virus e anti Meningite”, spiega Franco Pisetta, segretario regionale Fimp Veneto. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 8 ottobre 2021) Roma, 8 ott. (Adnkronos Salute) – Il Covid ha influito sulla somministrazione delleobbligatorie e raccomandate. Oltre alla chiusura dei centri vaccinali, soprattutto nei primi mesi di lockdown, a giocare un ruolo importante contro leè stata la preoccupazione dei genitori che i figli potessero contrarre il virus durante gli appuntamenti e di riuscire a mantenere il distanziamento fisico durante le attese. “Ritardi sono stati registrati specialmente per leoltre i 6 anni, anti-papilloma virus e anti”, spiega Franco, segretario regionale. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

