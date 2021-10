Maker Faire, la fiera dove scopri un pezzo di futuro ha inizio fino al 10 Ottobre (Di venerdì 8 ottobre 2021) E’ giunta alla sua nona edizione la Maker Faire Roma, la fiera organizzata dalla Camera di Commercio di Roma e Innova Camera, che si concentrerà sul rapporto fra uomo e macchina e sull’intelligenza artificiale. Maker Faire Roma 2021 al via: i dettagliLa fiera avrà luogo in due diverse modalità, sia fisica, quindi in presenza, quanto a distanza, in diretta streaming video, attraverso il sito ufficiale dello stesso evento, di modo da venire incontro a coloro che magari hanno ancora timore di recarsi in un posto affollato per via della pandemia, o che non possono recarsi di persona per problemi vari e logistici. Maker Faire ROMA 2021 AL VIA: I COMMENTI E LE PRINCIPALI NOVITA’ POTREBBE INTERESSARTI ? Age of Empires 4, ora puoi rivivere ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 8 ottobre 2021) E’ giunta alla sua nona edizione laRoma, laorganizzata dalla Camera di Commercio di Roma e Innova Camera, che si concentrerà sul rapporto fra uomo e macchina e sull’intelligenza artificiale.Roma 2021 al via: i dettagliLaavrà luogo in due diverse modalità, sia fisica, quindi in presenza, quanto a distanza, in diretta streaming video, attraverso il sito ufficiale dello stesso evento, di modo da venire incontro a coloro che magari hanno ancora timore di recarsi in un posto affollato per via della pandemia, o che non possono recarsi di persona per problemi vari e logistici.ROMA 2021 AL VIA: I COMMENTI E LE PRINCIPALI NOVITA’ POTREBBE INTERESSARTI ? Age of Empires 4, ora puoi rivivere ...

studiomarzocchi : Robotica, sensoristica e innovazione: dall’8 al 10 ottobre la ricerca “made in Inail” a Maker Faire Rome 2021 - paoloigna1 : RT @MakerFaireRome: La #food revolution di Maker Faire Rome 2021 che sceglie @gorillasapp, la app di delivery del momento! ?? - fpalumbo80 : RT @univca: Quattro progetti dell’università di Cagliari al Maker Faire 2021, la più grande fiera europea di innovazione e creatività https… - MakerFaireRome : Vieni a #MFR2021 con @leasysofficial, official carrier green della Manifestazione: per te c'è una promo speciale! V… - giuliog : RT @EtaBetaRadio1: Chiamata alle armi per gli inventori d'Italia. Domani saremo qui, in questa magnifica zona di archeologia industriale al… -