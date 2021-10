Letizia di Spagna, meraviglia in verde: la gonna di broccato è un’opera d’arte (Di venerdì 8 ottobre 2021) Letizia di Spagna vola in Svizzera per l’inaugurazione della mostra su Goya dove si presenta con un look verde totalmente nuovo ed è una meraviglia. In particolare la longuette di broccato mancava dal suo guardaroba ed è talmente speciale che sembra un’opera d’arte. Ancora una volta Letizia di Spagna ci dà una lezione di stile. Dopo aver riutilizzato la maxi giacca-gioiello coi leggings di pelle e dopo il nuovo tailleur pantalone extra large, eccola presentarsi con un outfit interamente nuovo e green. Il verde sembra essere il colore di tendenza nell’armadio della Reina per questo autunno 2021 che finalmente acquisisce capi nuovi, dopo un anno di austerità in cui la moglie di Felipe ha privilegiato il riciclo. ... Leggi su dilei (Di venerdì 8 ottobre 2021)divola in Svizzera per l’inaugurazione della mostra su Goya dove si presenta con un looktotalmente nuovo ed è una. In particolare la longuette dimancava dal suo guardaroba ed è talmente speciale che sembra. Ancora una voltadici dà una lezione di stile. Dopo aver riutilizzato la maxi giacca-gioiello coi leggings di pelle e dopo il nuovo tailleur pantalone extra large, eccola presentarsi con un outfit interamente nuovo e green. Ilsembra essere il colore di tendenza nell’armadio della Reina per questo autunno 2021 che finalmente acquisisce capi nuovi, dopo un anno di austerità in cui la moglie di Felipe ha privilegiato il riciclo. ...

