La Sicilia torna in zona bianca, Speranza: "Dobbiamo continuare su questa strada" (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l'ordinanza che prevede il ritorno della Sicilia in zona bianca. L'isola dal 30 agosto era entrata in zona gialla per la risalita dei contagi nella stagione estiva. "Ho appena firmato l'ordinanza che riporta la Sicilia in area bianca. Dopo le scelte di ieri sulle capienze continua il percorso delle graduali riaperture. Tutto ciò è possibile prima di tutto grazie ai vaccini e ai comportamenti corretti delle persone. Dobbiamo continuare su questa strada", spiega il ministro con un post sul suo profilo facebook che ufficializza il passaggio della Sicilia in zona bianca. L'isola dunque si uniforma così ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il ministro della Salute Robertoha firmato l'ordinanza che prevede il ritorno dellain. L'isola dal 30 agosto era entrata ingialla per la risalita dei contagi nella stagione estiva. "Ho appena firmato l'ordinanza che riporta lain area. Dopo le scelte di ieri sulle capienze continua il percorso delle graduali riaperture. Tutto ciò è possibile prima di tutto grazie ai vaccini e ai comportamenti corretti delle persone.su", spiega il ministro con un post sul suo profilo facebook che ufficializza il passaggio dellain. L'isola dunque si uniforma così ...

Advertising

TgLa7 : #Covid: Speranza, Sicilia torna in zona bianca. Firmata ordinanza che toglie l'isola da area gialla - TgLa7 : ??#Covid: la #Sicilia torna in zona bianca a partire da domani - Federciclismo : IL RITORNO DELLO SQUALO @vincenzonibali torna a vincere nel Giro di Sicilia ???? #nazionaleciclismo???? #fci… - infoitinterno : La Sicilia torna in zona bianca, ma a Messina ancora pochi vaccini - ALan__61 : Programmi #PNRR Sicilia fatti male?Volutamente fatti male?Valutati non correttamente?Io non lo so,ma dai tempi di D… -