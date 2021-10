La Boldrini emette già sentenza | Via Salvini e Meloni

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Boldrini emette

ilGiornale.it

Come le è capitato in altre circostanze, laha scelto i social network per sputare veleno: "In un Paese normale, dopo l'inchiesta di Fanpage, ci sarebbe stato un terremoto politico" , ha ...Come le è capitato in altre circostanze, laha scelto i social network per sputare veleno: "In un Paese normale, dopo l'inchiesta di Fanpage, ci sarebbe stato un terremoto politico" , ha ...Continua l'eco prodotto dall'inchiesta "Lobby nera", sulla quale anche l'ex presidente della Camera Laura Boldrini, com'era ovvio attendersi, ha voluto dire la sua: cogliendo al volo l'occasione propi ...Pioggia di solidarietà da senatori e deputati ed europarlamentari ma anche attacchi per l'ex sindaco di Riace che hanno scatenato la polemica sui social ...