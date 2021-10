Io torno al lavoro | tu non so Bruganelli contro Volpe | drammatica rissa in diretta | viene giù il GfVip

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Se le suonano, Adrianae Sonia, e l'impressione è che non sia solo "per copione". Ormai è chiaro: al Grande Fratello Vip lo spettacolo lo danno le opinioniste, più che i vipponi un po' moscetti chiusi nella casa. E Alfonso Signorini gongola, non tentando nemmeno per sogno di frenare le scintille tra le sue due "spalle". Tutto è cominciato la scorsa settimana con la foto-provocazione dellainsieme a Giancarlo Magalli, il nemico giurato dellafin dai tempi de I fatti vostri. E da quella foto si riparte, con una coda molto, molto velenosa. Alla moglie di Paolo Bonolis, imprenditrice e produttrice, scappa una frase che è un po' una coltellata per la: "Io finito quial mio, tu chi lo sa...". ...

GFVip, Sonia Bruganelli zittisce Adriana Volpe: « Io finito qui torno al mio lavoro , tu chi lo sa». L'ottava puntata di venerdì sera si apre ancora una volta sulla ...
L'ottava puntata del Grande Fratello Vip 2021 inizia con il botto: è rissa tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, che non ha gradito ...