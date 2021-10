Io sono Giorgia. Loro pure (Di sabato 9 ottobre 2021) Inutile nascondersi dietro a un dito o dietro una mano tesa: Meloni, Salvini e Pippo Franco potevano fare di più. Ma come sarebbe andata a finire senza i trappoloni orditi da un escort rumeno a Matteo, da Fanpage a Giorgia e da Martufello a Pippo? È ciò che si chiedono intellettuali del calibro di Sallusti, Senaldi, Porro e Genny ‘a Carogna, che stufi di gogne mediatiche, dicono «basta!» al vizietto di fare di tutta l’erba un nazifascio, «basta!» estrapolare frasi … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 9 ottobre 2021) Inutile nascondersi dietro a un dito o dietro una mano tesa: Meloni, Salvini e Pippo Franco potevano fare di più. Ma come sarebbe andata a finire senza i trappoloni orditi da un escort rumeno a Matteo, da Fanpage ae da Martufello a Pippo? È ciò che si chiedono intellettuali del calibro di Sallusti, Senaldi, Porro e Genny ‘a Carogna, che stufi di gogne mediatiche, dicono «basta!» al vizietto di fare di tutta l’erba un nazifascio, «basta!» estrapolare frasi … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

