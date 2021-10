‘Il fascismo eterno’ di Umberto Eco mi torna in mente dopo l’inchiesta di Fanpage e non solo (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il 25 aprile 1995 Umberto Eco tenne, alla Columbia University, una conferenza dal titolo Il fascismo eterno. Non parlava solo di Mussolini e del Ventennio, e della tragica ideologia che portò l’Italia – tra lutti, dolore, e morte – all’alleanza con Hitler e alla Seconda guerra mondiale; parlava del fascismo che permane nel tempo, e assume forme nuove e abiti civili; di un modo d’essere – arrogante, autoritario, razzista, lontano anni luce dallo spirito critico… – che è presente anche oggi e che definisce “Ur-fascismo”, “fascismo eterno”, appunto. Ne parlo perché si torna a discutere di fascismo dopo l’inchiesta di Fanpage, i saluti romani, il razzismo antiebraico e le ridicole giustificazioni di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il 25 aprile 1995Eco tenne, alla Columbia University, una conferenza dal titolo Ileterno. Non parlavadi Mussolini e del Ventennio, e della tragica ideologia che portò l’Italia – tra lutti, dolore, e morte – all’alleanza con Hitler e alla Seconda guerra mondiale; parlava delche permane nel tempo, e assume forme nuove e abiti civili; di un modo d’essere – arrogante, autoritario, razzista, lontano anni luce dallo spirito critico… – che è presente anche oggi e che definisce “Ur-”, “eterno”, appunto. Ne parlo perché sia discutere didi, i saluti romani, il razzismo antiebraico e le ridicole giustificazioni di ...

Advertising

annatrieste : Scrive Gramellini sul Corriere che la destra italiana deve decidere se tagliare il suo legame col fascismo. Be', ca… - adrianobiondi : Ha il collaboratore con la celtica tatuata. Va a braccetto con uno condannato per apologia di fascismo. Si accompag… - marcodimaio : No signora #Mussolini, non è un discorso lungo. Sono solo 5 parole: il fascismo è un crimine. È così semplice… - VittorioPalumbo : RT @Dario_Accolla: No, non si possono mettere sullo stesso piano #comunismo e #fascismo. Perché il primo è stato ingrediente di democrazia,… - cocchi2a : RT @confundustria: 'La Meloni dovrebbe condannare il fascismo' Per perdere l'80% dei votanti ? ?????????? -