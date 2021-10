Il caffè del futuro è consapevole (Di venerdì 8 ottobre 2021) In un telegramma del 1935 dal Sud America, Luigi Lavazza scriveva ai suoi familiari: «In un mondo che distrugge i beni della natura io non ci sto». Si può dire che questa frase sia stata la miccia che ha innescato nell’azienda nata a Torino nel 1895, la volontà di fare meglio. Lavazza è uno dei protagonisti del Padiglione Italia a Expo 2020 Dubai, con uno spazio caffetteria perfettamente in sintonia con il clima futuristico e consapevole della struttura concepita dal team Carlo Ratti, Italo Rota, Matteo Gatto e F&M ingegneria. Ma la verità è che Lavazza lavora alla sostenibilità da molto prima che diventasse un tema caldo. Per capirci: nel 2015, al Cop 21 di Parigi, l’azienda non era lì per ascoltare, ma per raccontare cosa era stato già fatto sul fronte sostenibilità. Ora che il mondo sembra ripartito, c’è bisogno di un nuovo obiettivo. Anzi, di un Goal ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 8 ottobre 2021) In un telegramma del 1935 dal Sud America, Luigi Lavazza scriveva ai suoi familiari: «In un mondo che distrugge i beni della natura io non ci sto». Si può dire che questa frase sia stata la miccia che ha innescato nell’azienda nata a Torino nel 1895, la volontà di fare meglio. Lavazza è uno dei protagonisti del Padiglione Italia a Expo 2020 Dubai, con uno spazio caffetteria perfettamente in sintonia con il clima futuristico edella struttura concepita dal team Carlo Ratti, Italo Rota, Matteo Gatto e F&M ingegneria. Ma la verità è che Lavazza lavora alla sostenibilità da molto prima che diventasse un tema caldo. Per capirci: nel 2015, al Cop 21 di Parigi, l’azienda non era lì per ascoltare, ma per raccontare cosa era stato già fatto sul fronte sostenibilità. Ora che il mondo sembra ripartito, c’è bisogno di un nuovo obiettivo. Anzi, di un Goal ...

