God of War: Ragnarok avrà dialoghi e testi in italiano. Ecco tutte le lingue supportate (Di venerdì 8 ottobre 2021) Sony Santa Monica ha condiviso attraverso il suo sito ufficiale le lingue supportate da God of War: Ragnarok. Manca ancora un po' prima del lancio dell'atteso gioco, ma gli sviluppatori hanno confermato che Ragnarok avrà testi e dialoghi interamente in italiano. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 8 ottobre 2021) Sony Santa Monica ha condiviso attraverso il suo sito ufficiale leda God of War:. Manca ancora un po' prima del lancio dell'atteso gioco, ma gli sviluppatori hanno confermato cheinteramente in. Leggi altro...

