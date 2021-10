F1, il meteo del GP di Turchia: qualifiche con il rischio pioggia e in gara… (Di venerdì 8 ottobre 2021) Con il naso rivolto verso l’alto. Sul circuito di Istanbul il Circus della F1 si è ritrovato per la nuova tappa del Mondiale 2021. I piloti hanno potuto quest’oggi testare le condizioni dell’asfalto del circuito turco che, rispetto all’edizione 2020, sono decisamente migliorate in termini di grip. Anche per via della scelta della Pirelli di portare un compound più ‘morbido’, le monoposto hanno avuto un comportamento adeguato. Da valutare, stando anche a quanto riferito dal costruttore italiano degli pneumatici, quanto il livello di degrado sarà importante visto che si teme vi possa essere del blistering. Attenzione però al meteo perché, come accaduto l’anno passato, la variabile potrebbe essere importante nello sviluppo agonistico. Nella giornata odierna si è girato su pista asciutta e le temperature sono diminuite nella FP2 rispetto alla sessione precedente, ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 ottobre 2021) Con il naso rivolto verso l’alto. Sul circuito di Istanbul il Circus della F1 si è ritrovato per la nuova tappa del Mondiale 2021. I piloti hanno potuto quest’oggi testare le condizioni dell’asfalto del circuito turco che, rispetto all’edizione 2020, sono decisamente migliorate in termini di grip. Anche per via della scelta della Pirelli di portare un compound più ‘morbido’, le monoposto hanno avuto un comportamento adeguato. Da valutare, stando anche a quanto riferito dal costruttore italiano degli pneumatici, quanto il livello di degrado sarà importante visto che si teme vi possa essere del blistering. Attenzione però alperché, come accaduto l’anno passato, la variabile potrebbe essere importante nello sviluppo agonistico. Nella giornata odierna si è girato su pista asciutta e le temperature sono diminuite nella FP2 rispetto alla sessione precedente, ...

Advertising

DPCgov : ??? Venti forti su gran parte del Paese e temporali al Centro e al Sud ?? venerdì #8ottobre ???? #allertaARANCIONE su M… - DPCgov : ?? Giovedì #7ottobre ???? #AllertaARANCIONE su Marche e Calabria ???? #AllertaGIALLA in 10 regioni ? ??Ancora temporali… - ItalianAirForce : Torna l'appuntamento del venerdì con meteo #WeekEnd! ?? Segui i nostri canali social, troverai on-line ogni vener… - nauticatarello : Situazione meteo alle 16:00 sul #LagoDiViverone alla #nauticatarello Temperatura: 21.5 °C Pressione: 1021.3 hPa Int… - tuttoggi : Che tempo fa Umbria Sabato. Molte nubi in mattinata su tutto il territorio, maggiori aperture al pomeriggio; in s… -