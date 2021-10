Civ, 110 anni fa la prima gara motociclistica in Italia (Di venerdì 8 ottobre 2021) L'ultimo round della stagione del Civ a Vallelunga in programma nel weekend 8 - 10 ottobre coincide con i 110 anni dalla prima gara nella storia del Campionato Italiano Motociclismo di Velocità. ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 8 ottobre 2021) L'ultimo round della stagione del Civ a Vallelunga in programma nel weekend 8 - 10 ottobre coincide con i 110dallanella storia del Campionatono Motociclismo di Velocità. ...

Advertising

mcbiassono : Un nuovo articolo dal titolo (Civ, 110 anni fa la prima gara motociclistica in Italia) è stato pubblicato sul sito… - besorene : RT @Gazzetta_it: Civ, 110 anni fa la prima gara motociclistica in Italia - Gazzetta_it : Civ, 110 anni fa la prima gara motociclistica in Italia - motosprint : #CIV, 1911-2021: la serie tricolore festeggia 110 anni di vita -