Basket, l’Olimpia Milano espugna Vitoria con difesa e solidità in Eurolega. Al Baskonia non basta Fontecchio (Di venerdì 8 ottobre 2021) Arriva la seconda vittoria in Eurolega per l’Olimpia Milano. Inizio di stagione positivo per gli uomini di Ettore Messina, che espugnano la Fernando Buesa Arena di Vitoria-Gasteiz battendo il Baskonia con il punteggio di 64-78. Eccellente l’impatto difensivo della formazione meneghina, che distribuisce anche molto i punteggi in attacco: 13 di Malcolm Delaney, 12 di Devon Hall e Shavon Shields (che va in doppia doppia con 10 rimbalzi), 10 di Nicolò Melli. Dall’altra parte, per la squadra allenata da Dusko Ivanovic, 16 di Simone Fontecchio, 14 di Rokas Giedraitis e Wade Baldwin. Prime fasi equilibrate, sebbene leggermente favorevoli a una Milano che ha in Melli il suo principale attore. Ci pensa Fontecchio, dopo poco più di 4 minuti, a ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 ottobre 2021) Arriva la seconda vittoria inper. Inizio di stagione positivo per gli uomini di Ettore Messina, cheno la Fernando Buesa Arena di-Gasteiz battendo ilcon il punteggio di 64-78. Eccellente l’impatto difensivo della formazione meneghina, che distribuisce anche molto i punteggi in attacco: 13 di Malcolm Delaney, 12 di Devon Hall e Shavon Shields (che va in doppia doppia con 10 rimbalzi), 10 di Nicolò Melli. Dall’altra parte, per la squadra allenata da Dusko Ivanovic, 16 di Simone, 14 di Rokas Giedraitis e Wade Baldwin. Prime fasi equilibrate, sebbene leggermente favorevoli a unache ha in Melli il suo principale attore. Ci pensa, dopo poco più di 4 minuti, a ...

