Ballottaggio Roma, Raggi dopo l'incontro con Michetti: «Nessuna indicazione di voto, cittadini non sono mandrie» (Di venerdì 8 ottobre 2021) «Non darò Nessuna indicazione di voto. Ho già detto che gli elettori non sono mandrie da portare al pascolo». Lo ha detto la sindaca uscente di Roma, Virginia Raggi, durante... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 8 ottobre 2021) «Non daròdi. Ho già detto che gli elettori nonda portare al pascolo». Lo ha detto la sindaca uscente di, Virginia, durante...

Advertising

CarloCalenda : 4) Si candida a sindaco di Roma quando nessuno nel PD lo voleva fare. 5) Partecipa al tavolo inconcludente del csx… - AndreaMarcucci : Due uomini, capaci e competenti, eletti nelle suppletive. Milano,Bologna e Napoli vinte al primo turno con autorevo… - ilfoglio_it : Come raccontato da @simocanettieri il 28 settembre, #Michetti lavorava da tempo a un incontro con #Raggi, in ottica… - Ursulinabella : RT @gladiatoremassi: Amministrative Roma vince #buzzi Mi spiegate a che serve il ballottaggio? #michetti e #gualtieri dovrei scegliere il m… - RevenantMirko : RT @SinistroTOP: ??+++ULTIM’ORA Ballottaggio Roma, #Gualtieri scende in campo con un programma chiaro: “Votate per me o vince la destra” -