Ariete in tour nel 2022, da Milano a Roma: biglietti in prevendita (Di venerdì 8 ottobre 2021) Ariete in tour nel 2022: dopo la tournée estiva, è stato annunciato il club tour che porterà la cantante ad esibirsi nei club della penisola il prossimo anno, a partire dal mese di marzo. In estate l'abbiamo vista sul palco per 27 date in lungo e in largo per la penisola. A soli 19 anni, Ariete è già una realtà nel panorama musicale odierno e annuncia adesso il suo primo tour nei club. Ariete – Club tour partirà nella primavera 2022. Il tour partirà il 13 marzo dall'Alcatraz di Milano, passando poi il 17 marzo dal Gran Teatro Geox (Padova), il 18 marzo al Teatro Concordia di Venaria Reale (Torino), arrivando il 21 marzo al Tuscany Hall di Firenze.

91SwagHrry : vorrei prendere gazzelle perché magari ariete fa anche il tour estivo - Michell26617856 : RT @feeling__blue: Oh rega ve lo sto proponendo in anticipo. Chi viene al prossimo tour di ariete con me? - 94FRATHARREH : RT @beccaxcherry: -oggi rkomi ha messo i biglietti per il tour di maggio -domani escono i biglietti per shawn mendes -domani escono i big… - valentxnjj : qualcunx per la data di milano al tour di ariete? - evandrosavocado : per chi non fosse entratx nella diretta di arianna, qui ci sono tutte le info necessarie per il tour 2022 #ariete -