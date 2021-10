Violenza sulle donne, se la famiglia non educa tocca alla scuola (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il recente episodio accaduto ieri a Roma, col marito violento che trova la moglie in fuga e la minaccia davanti ai figli, mette in luce come le violenze di genere, spesso esercitate su donne, compagne mogli e non di rado sfocianti in femminicidi, abbiano anche dei gravi riflessi sui figli minori che si trovano ad assistere a queste vicende cruente e brutali. Certi episodi vissuti possono essere fonte di gravi traumi negli adolescenti e si possono trascinare durante la loro vita, se non risolti adeguatamente con, in generale, anche un rischio di emulazione in futuro. È un problema che si pone con forza e che ci poniamo anche noi operatori delle Forze di Polizia, che siamo spesso il primo front office nei confronti di queste situazioni. Visto che in casi come quelli che riportano le cronache, la famiglia non svolge più in maniera adeguata il proprio ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il recente episodio accaduto ieri a Roma, col marito violento che trova la moglie in fuga e la minaccia davanti ai figli, mette in luce come le violenze di genere, spesso esercitate su, compagne mogli e non di rado sfocianti in femminicidi, abbiano anche dei gravi riflessi sui figli minori che si trovano ad assistere a queste vicende cruente e brutali. Certi episodi vissuti possono essere fonte di gravi traumi negli adolescenti e si possono trascinare durante la loro vita, se non risolti adeguatamente con, in generale, anche un rischio di emulazione in futuro. È un problema che si pone con forza e che ci poniamo anche noi operatori delle Forze di Polizia, che siamo spesso il primo front office nei confronti di queste situazioni. Visto che in casi come quelli che riportano le cronache, lanon svolge più in maniera adeguata il proprio ...

