Veneto, Manageritalia: al via forum annuale su ‘Management & turismo’ (Di giovedì 7 ottobre 2021) Nasce a Venezia il forum annuale su ‘Management & turismo’ con l’obiettivo di aiutare le imprese ad affrontare le trasformazioni del lavoro, dotarsi di una migliore organizzazione e creare le condizioni per fondare il sistema del nuovo turismo Veneto. Il forum è nato a seguito del convegno su ‘La trasformazione del lavoro nel turismo Veneto: le filiere produttive e il ruolo dei manager’ promosso da Manageritalia Veneto e con la partecipazione dell’Associazione veneziana albergatori (Ava) e il Centro internazionale di studi sull’economia turistica (Ciset) dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. Nel corso dell’evento sono stati evidenziati i cambiamenti che hanno interessato il settore del turismo, che ormai è ... Leggi su italiasera (Di giovedì 7 ottobre 2021) Nasce a Venezia ilsucon l’obiettivo di aiutare le imprese ad affrontare le trasformazioni del lavoro, dotarsi di una migliore organizzazione e creare le condizioni per fondare il sistema del nuovo turismo. Ilè nato a seguito del convegno su ‘La trasformazione del lavoro nel turismo: le filiere produttive e il ruolo dei manager’ promosso dae con la partecipazione dell’Associazione veneziana albergatori (Ava) e il Centro internazionale di studi sull’economia turistica (Ciset) dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. Nel corso dell’evento sono stati evidenziati i cambiamenti che hanno interessato il settore del turismo, che ormai è ...

Advertising

TV7Benevento : Manageritalia Veneto: 'Competenze manageriali per far ripartire il turismo'... - italiaserait : Manageritalia Veneto: “Competenze manageriali per far ripartire il turismo” - fisco24_info : Manageritalia Veneto: 'Competenze manageriali per far ripartire il turismo': Competenze manageriali per far riparti… - TV7Benevento : Veneto, Manageritalia: al via forum annuale su 'Management & turismo'... - italiaserait : Veneto, Manageritalia: al via forum annuale su ‘Management & turismo’ -

Ultime Notizie dalla rete : Veneto Manageritalia La cultura manageriale a servizio del turismo veneto Manageritalia Manageritalia Veneto: “Competenze manageriali per far ripartire il turismo” Competenze manageriali per far ripartire il turismo in Veneto, favorendo una trasformazione del settore coinvolgendo tutte le filiere produttive, nessuna esclusa. Sono queste le idee che hanno spinto ...

Veneto, Manageritalia: al via forum annuale su 'Management & turismo' Nasce a Venezia il forum annuale su 'Management & turismo' con l’obiettivo di aiutare le imprese ad affrontare le trasformazioni del lavoro, dotarsi ...

Competenze manageriali per far ripartire il turismo in Veneto, favorendo una trasformazione del settore coinvolgendo tutte le filiere produttive, nessuna esclusa. Sono queste le idee che hanno spinto ...Nasce a Venezia il forum annuale su 'Management & turismo' con l’obiettivo di aiutare le imprese ad affrontare le trasformazioni del lavoro, dotarsi ...