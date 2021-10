Uomini e Donne, corteggiatore sbaglia chat e scrive a Gemma Galgani parlando male di lei (Di giovedì 7 ottobre 2021) Piccola gaffe per un corteggiatore di Uomini e Donne, che ha scritto a Gemma Galgani pensando di chattare con un’altra persona e ha fatto commenti proprio su di lei. Una svista che può capitare, ma che può avere ripercussioni nel programma condotto da Maria De Filippi. L’episodio ovviamente ha fatto il giro dei social ed è finito anche sui siti. Gemma Galgani e il corteggiatore Gemma ha raccontato giorni fa che sta uscendo con un cavaliere: Pierluigi. I due sono andati a cena insieme e hanno raccontato di essere stati molto bene insieme. Ecco perché gli ultimi messaggi sono stati un fulmine a ciel sereno. In settimana lei gli ha scritto per vedersi a Roma qualche giorno prima della registrazione, ma Pierluigi le ha ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 7 ottobre 2021) Piccola gaffe per undi, che ha scritto apensando ditare con un’altra persona e ha fatto commenti proprio su di lei. Una svista che può capitare, ma che può avere ripercussioni nel programma condotto da Maria De Filippi. L’episodio ovviamente ha fatto il giro dei social ed è finito anche sui siti.e ilha raccontato giorni fa che sta uscendo con un cavaliere: Pierluigi. I due sono andati a cena insieme e hanno raccontato di essere stati molto bene insieme. Ecco perché gli ultimi messaggi sono stati un fulmine a ciel sereno. In settimana lei gli ha scritto per vedersi a Roma qualche giorno prima della registrazione, ma Pierluigi le ha ...

Advertising

ciropellegrino : Sono acque agitate, miei cari. Nemmeno 7 giorni fa #Durigon, oggi #Meloni & co. Questo non è un colosso editoriale… - GiuseppeConteIT : Tanti auguri al @Mov5Stelle, tanti auguri a una comunità che cresce e matura senza perdere le proprie radici, una c… - ladyonorato : Prima o poi tutto questo finirà. Ma non potremo mai dimenticare quanti uomini e donne abbiamo perso a causa di poli… - PandArancio : @_userv Il sesso casuale è una trappola per le donne per farle credere di essere sessualmente libere in realtà ne t… - Lore2261984 : RT @MarcoIaria1: A #IlFestivaldelloSport l'acutezza di Lilian Thuram: 'Il razzismo è un'invenzione politica, come il sessismo: l'idea che i… -