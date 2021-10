Uomini e Donne, Armando Incarnato replica alle critiche per la sua acconciatura nelle ultime puntate (Di giovedì 7 ottobre 2021) Armando Incarnato anche in questa stagione televisiva fa parte del parterre del Trono Over di Uomini e Donne. Il cavaliere nelle ultime puntate ha sfoggiato delle acconciature diverse dal solito. In particolare, nel consueto appuntamento pomeridiano di ieri, del dating show di Canale 5, la capigliatura di Armando non è passata inosservata agli utenti del web e dei social. In molti hanno commentato la piega del cavaliere e hanno criticato il suo look. Armando ha così deciso di rispondere via social alle critiche ed ai commenti negativi sul suo aspetto. Incarnato ha spiegato che probabilmente la piega non è uscita benissimo e che a lui non interessa dell’aspetto esteriore. Ecco cosa ha ... Leggi su isaechia (Di giovedì 7 ottobre 2021)anche in questa stagione televisiva fa parte del parterre del Trono Over di. Il cavaliereha sfoggiato delle acconciature diverse dal solito. In particolare, nel consueto appuntamento pomeridiano di ieri, del dating show di Canale 5, la capigliatura dinon è passata inosservata agli utenti del web e dei social. In molti hanno commentato la piega del cavaliere e hanno criticato il suo look.ha così deciso di rispondere via socialed ai commenti negativi sul suo aspetto.ha spiegato che probabilmente la piega non è uscita benissimo e che a lui non interessa dell’aspetto esteriore. Ecco cosa ha ...

Advertising

ciropellegrino : Sono acque agitate, miei cari. Nemmeno 7 giorni fa #Durigon, oggi #Meloni & co. Questo non è un colosso editoriale… - GiuseppeConteIT : Tanti auguri al @Mov5Stelle, tanti auguri a una comunità che cresce e matura senza perdere le proprie radici, una c… - ladyonorato : Prima o poi tutto questo finirà. Ma non potremo mai dimenticare quanti uomini e donne abbiamo perso a causa di poli… - EzioMorassutti : RT @Sarita_Libre: #Mussolini ha messo tantissimi italiani sui treni per #Auschwitz. Uomini, donne e BAMBINI. Ricordo la piccola Emilia, 3 a… - m4lditalisiada : Comunque non ha tutti i torti… si è espressa male ma secondo voi perché nei porno il 90% delle volte le donne sono… -