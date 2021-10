Trieste, il consigliere eletto con FdI ora si pente della vecchia foto con braccio teso e Duce: «Perché non lo farei più» (Di giovedì 7 ottobre 2021) Corrado Tremul, 55enne di Trieste, nella vita fa l’autista e all’addetto alla sicurezza. Alle ultime elezioni, è entrato nel consiglio comunale del capoluogo friulano grazie alle 350 preferenze che lo rendono, tra l’altro, il secondo più votato nella lista di Fratelli d’Italia. A guastargli la festa, è piombata dal passato una fotografia del camerata con braccio teso, accanto alla testa di Benito Mussolini, scattata in uno dei tanti pellegrinaggi che gli ultras della Triestina hanno organizzato a Predappio. L’immagine è saltata fuori subito dopo l’elezioni, in un momento difficile per il partito di Giorgia Meloni. La leader della destra è chiamata continuamente a giustificare le recrudescenze fasciste che, tanto a Milano con la lobby nera quanto a Torino con il ... Leggi su open.online (Di giovedì 7 ottobre 2021) Corrado Tremul, 55enne di, nella vita fa l’autista e all’addetto alla sicurezza. Alle ultime elezioni, è entrato nel consiglio comunale del capoluogo friulano grazie alle 350 preferenze che lo rendono, tra l’altro, il secondo più votato nella lista di Fratelli d’Italia. A guastargli la festa, è piombata dal passato unagrafia del camerata con, accanto alla testa di Benito Mussolini, scattata in uno dei tanti pellegrinaggi che gli ultrasTriestina hanno organizzato a Predappio. L’immagine è saltata fuori subito dopo l’elezioni, in un momento difficile per il partito di Giorgia Meloni. La leaderdestra è chiamata continuamente a giustificare le recrudescenze fasciste che, tanto a Milano con la lobby nera quanto a Torino con il ...

