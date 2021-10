Traffico Roma del 07-10-2021 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 7 ottobre 2021) LuceverdeBuongiorno Mi hai trovati dalla redazione sul tratto Urbano della A24-teramo Per ora un incidente sta provocando code tra il raccordo è la tangenziale est e mentre sulla diramazioneSud in coda in entrata raccordo su quest’ultimo incolonnamenti lungo la carreggiata esterna tra la Prenestina e la Tiburtina all’altezza della Flaminia anche qui code tra il labbro il raccordo E dopo lungo la carreggiata in tema per un incidente si sta in coda tra la Casilina e l’abbia altre cose sulla Salaria Villa Spada all’aeroporto dell’Urbe in direzione della tangenziale est e qui a seguito di un incidente chiusa la galleria nuova circonvallazione interna altezza della 24 in direzione della Salaria è chiuso anche il video della 24 verso la Salaria Provenendo dal raccordo anulare un incidente Si segnala poi su via Giovan ...