Tina Cipollari è una furia contro Ida Platano che lascia lo studio (VIDEO) (Di giovedì 7 ottobre 2021) Tina Cipollari contro Ida Platano La puntata di Uomini e donne andata in onda oggi è stata decisamente accesa con Tina Cipollari una furia contro tutti. Dopo aver concluso il capitolo Armando (iniziato ieri), Maria De Filippi ha fatto sedere al centro dello studio Ida Platano e il cavaliere Marcello. I due la scorsa settimana L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 7 ottobre 2021)IdaLa puntata di Uomini e donne andata in onda oggi è stata decisamente accesa conunatutti. Dopo aver concluso il capitolo Armando (iniziato ieri), Maria De Filippi ha fatto sedere al centro delloIdae il cavaliere Marcello. I due la scorsa settimana L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

adorviall : RT @VitaDiLeoG: Pensate essere Tina Cipollari e urlare per un'ora intera in una trasmissione TV reggendone ogni dinamica, deve essere parec… - selvoscvra : RT @VitaDiLeoG: Pensate essere Tina Cipollari e urlare per un'ora intera in una trasmissione TV reggendone ogni dinamica, deve essere parec… - tina_ooc : RT @VitaDiLeoG: Pensate essere Tina Cipollari e urlare per un'ora intera in una trasmissione TV reggendone ogni dinamica, deve essere parec… - zazoomblog : Ida Platano avvilisce un altro Cavaliere Tina Cipollari sbotta: “Tu non vai bene”. Commento puntata 7 ottobre -… - Canieuest96 : RT @lamatulli84: A @uominiedonne Tina Cipollari e Isabella fanno passare il messaggio che le donne non devono pagare mai il conto o il taxi… -