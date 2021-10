Texas, una sparatoria in una scuola causa quattro feriti (Di giovedì 7 ottobre 2021) . I video dell’accaduto inviati dagli studenti ai genitori via Twitter La polizia del Texas ha reso noto l’ennesimo attacco omicida. Questa volta è stata presa di mira la Timberview High School di Arlington, dove un uomo ha ferito quattro persone, di cui due con arma da fuoco. Delle quattro persone, tre sono state ricoverate in ospedale. sparatoria in corso alla Timberview High School di #Arlington, Texas. Ci sarebbero diversi feriti.#ArlingtonTX pic.twitter.com/Mk4GbMzpqz — Dario D’Angelo (@dariodangelo91) October 6, 2021 Subito dopo la sparatoria, il colpevole, un giovane di 18 anni, identificato come Timothy George Simpkin, potrebbe essere fuggito in auto. Per questo motivo gli agenti di polizia hanno diffuso su Twitter un avviso di ricerca per il sospettato. We ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 7 ottobre 2021) . I video dell’accaduto inviati dagli studenti ai genitori via Twitter La polizia delha reso noto l’ennesimo attacco omicida. Questa volta è stata presa di mira la Timberview High School di Arlington, dove un uomo ha feritopersone, di cui due con arma da fuoco. Dellepersone, tre sono state ricoverate in ospedale.in corso alla Timberview High School di #Arlington,. Ci sarebbero diversi.#ArlingtonTX pic.twitter.com/Mk4GbMzpqz — Dario D’Angelo (@dariodangelo91) October 6, 2021 Subito dopo la, il colpevole, un giovane di 18 anni, identificato come Timothy George Simpkin, potrebbe essere fuggito in auto. Per questo motivo gli agenti di polizia hanno diffuso su Twitter un avviso di ricerca per il sospettato. We ...

