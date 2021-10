“Sento ancora i miei ex compagni” la rivelazione del calciatore (Di giovedì 7 ottobre 2021) Paul Pogba, impegnato con la sua Francia, in questa sosta nazionali, dopo la vittoria per 3-2 ai danni del Belgio valida per la finale di Nations League ha rilasciato parole interessanti. Intervistato nel post partita, è stato sollecitato, come sempre, con domande in merito al suo futuro. E come sempre, se si parla di futuro del giocatore Francese non si può che parlare di Juventus. Pogba-Francia Queste le parole del giocatore alla domanda sulla squadra bianconera: “Mi piace Torino! Parlo sempre con i miei ex compagni, come Dybala. Sono a Manchester, ho ancora un anno di contratto, e poi vedremo. Voglio finire bene lì, e poi vediamo cosa succede”. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di giovedì 7 ottobre 2021) Paul Pogba, impegnato con la sua Francia, in questa sosta nazionali, dopo la vittoria per 3-2 ai danni del Belgio valida per la finale di Nations League ha rilasciato parole interessanti. Intervistato nel post partita, è stato sollecitato, come sempre, con domande in merito al suo futuro. E come sempre, se si parla di futuro del giocatore Francese non si può che parlare di Juventus. Pogba-Francia Queste le parole del giocatore alla domanda sulla squadra bianconera: “Mi piace Torino! Parlo sempre con iex, come Dybala. Sono a Manchester, houn anno di contratto, e poi vedremo. Voglio finire bene lì, e poi vediamo cosa succede”. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

