Roma | Ferrero spinge Damsgaard verso la capitale

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Nonostante il buon Europeo disputato con la Danimarca, la stagione di Mikkelnon è cominciata nel migliore dei modi: fin qui il tabellino recita zero sia per quanto riguarda gli assist sia per i gol. Nell’intervista rilasciata al quotidiano danese bold.dk, il fantasista ha spiegato le difficoltà di questo periodo: «I periodi bui e cattivi ci sono, a volte giochi bene e a volte male. Sono un po’ infastidito perché voglio segnare e fare più assist. Imparo molto, ma devo crearmi più occasioni. Non è andato tutto bene, ma se lavoro posso solo che migliorare». C’è poi la domanda sul presidente blucerchiato Massimo, che durante il calciomercato estivo ha rifiutato tutte le offerte per il suo calciatore, proponendolo però più volte alla: «Non so cosa dire su questo. Lui è molto divertente e deve dire quello che vuole. ...

