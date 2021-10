Roberto travolto in moto da un'auto muore a 43 anni e lascia soli la nonna 94enne e il fratelllo disabile (Di giovedì 7 ottobre 2021) Rientrava a casa in moto, al termine di una giornata di lavoro nella sede principale della Friul Intagli. A Maron, in provincia di Pordenone, la tragedia. Roberto Maccan, 43 anni , capoturno e unico ... Leggi su leggo (Di giovedì 7 ottobre 2021) Rientrava a casa in, al termine di una giornata di lavoro nella sede principale della Friul Intagli. A Maron, in provincia di Pordenone, la tragedia.Maccan, 43, capoturno e unico ...

