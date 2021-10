“Non prendermi per il c***”. Anna Pettinelli, furia ad Amici contro l’allievo: “Ti sbatto fuori dalla scuola” (Di giovedì 7 ottobre 2021) Ancora una volta Anna Pettinelli perde le staffe ad ‘Amici’. Le sue parole contro l’allievo sono davvero pesantissime e non lasciano spazio a parecchie interpretazioni. Se il giovane non cambierà atteggiamento nel più breve tempo possibile, potrebbe essere estromesso dal talent show di Maria De Filippi. Troppi gli errori commessi da lui, che non sono stati affatto perdonati. L’insegnante ha infatti precisato che non sopporta coloro che non rispettano le regole e non ha fatto eccezione nemmeno con lui. Anna Pettinelli ha quindi dichiarato nel faccia a faccia con lo studente: “Che pa…e, io non voglio riprendere la gente. Vorrei che tu fossi attento a quello che succede qua dentro. Non puoi fare ciò che fai, perché lo hai fatto? Non me ne frega un ca…o. Hai fatto anche ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 7 ottobre 2021) Ancora una voltaperde le staffe ad ‘’. Le sue parolesono davvero pesantissime e non lasciano spazio a parecchie interpretazioni. Se il giovane non cambierà atteggiamento nel più breve tempo possibile, potrebbe essere estromesso dal talent show di Maria De Filippi. Troppi gli errori commessi da lui, che non sono stati affatto perdonati. L’insegnante ha infatti precisato che non sopporta coloro che non rispettano le regole e non ha fatto eccezione nemmeno con lui.ha quindi dichiarato nel faccia a faccia con lo studente: “Che pa…e, io non voglio riprendere la gente. Vorrei che tu fossi attento a quello che succede qua dentro. Non puoi fare ciò che fai, perché lo hai fatto? Non me ne frega un ca…o. Hai fatto anche ...

