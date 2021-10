Nicky Hayden entra nella Motorsport Hall of Fame: è il numero 269 (Di giovedì 7 ottobre 2021) Nicky Hayden entra nella Motorsports Hall of Fame of America. Il riconoscimento è stato conferito in forma postuma al Campione del Mondo MotoGP 2006 il 29 settembre scorso, qualche giorno prima del ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 7 ottobre 2021)ofof America. Il riconoscimento è stato conferito in forma postuma al Campione del Mondo MotoGP 2006 il 29 settembre scorso, qualche giorno prima del ...

Nicky Hayden entra nella Motorsports Hall of Fame Il 29 settembre scorso, in vista del Red Bull Grand Prix of The Americas, Nicky Hayden è stato inserito nella Motorsports Hall of Fame of America . Il ricordo del compianto pilota, scomparso nel 2017 per un tragico incidente in bici, è più vivo che mai ed era giusto ...

