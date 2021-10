Miriana Trevisan e il sogno piccante con protagonisti i gieffini

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 7 ottobre 2021)si apre con i suoi compagni in racconti hot e svela ilche ha fatto conalcuniha tentennato un po’ prima di aprirsi con i suoi compagni in veranda e raccontare ilhot che ha fatto conalcuni. Con lei c’erano Gianmaria Antinolfi, Sophie Codegoni, Nicola Pisu e Samy Yussef. Poi il racconto dove c’eranoGianmaria, Aldo, Nicola, Samy e Sophie intenti a “divertirsi” in un posto simile ad un club per scambisti. Ecco cosa ha raccontato, come riporta Biccy: “Ieri sera ho fatto questomolto particolare. Mi vergogno non posso raccontarlo io sono una riservata, di ...