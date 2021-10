Mad for Science, la gara che premia gli aspiranti scienziati: «Concorsi pubblici rigidi e stipendi bassi, così la ricerca muore» (Di giovedì 7 ottobre 2021) Si è tenuta oggi 7 ottobre, dalle 8 alle 13, la Challenge finale della quinta edizione del concorso Mad for Science, promosso dalla Fondazione DiaSorin, presso l’Auditorium Vivaldi di Torino. Per i 160 licei, che avevano presentato un loro progetto – ovvero esperienze didattiche laboratoriali coerenti con gli Obiettivi “Innovazione legata alle biotecnologie”, “Ambiente e sostenibilità” e “Riciclo, rifiuti, economia circolare” dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile promossa dall’Onu – c’erano in palio decine di migliaia di euro da spendere nell’ampliamento dei propri biolaboratori. Otto i finalisti, solo 3 i premiati. Il primo premio, di 75 mila euro, è andato al liceo scientifico Valsalice di Torino. Alla cerimonia finale era presente soltanto la giuria: presieduta da Francesca Pasinelli (presidente della Fondazione DiaSorin e direttore generale ... Leggi su open.online (Di giovedì 7 ottobre 2021) Si è tenuta oggi 7 ottobre, dalle 8 alle 13, la Challenge finale della quinta edizione del concorso Mad for, promosso dalla Fondazione DiaSorin, presso l’Auditorium Vivaldi di Torino. Per i 160 licei, che avevano presentato un loro progetto – ovvero esperienze didattiche laboratoriali coerenti con gli Obiettivi “Innovazione legata alle biotecnologie”, “Ambiente e sostenibilità” e “Riciclo, rifiuti, economia circolare” dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile promossa dall’Onu – c’erano in palio decine di migliaia di euro da spendere nell’ampliamento dei propri biolaboratori. Otto i finalisti, solo 3 iti. Il primo premio, di 75 mila euro, è andato al liceo scientifico Valsalice di Torino. Alla cerimonia finale era presente soltanto la giuria: presieduta da Francesca Pasinelli (presidente della Fondazione DiaSorin e direttore generale ...

Advertising

Marche_Notizie : Il Liceo Marconi di Pesaro arriva secondo al Mad for Science 2021 - Mad_for_my : @YummisVT Dgkjhdkjs xD nombre mijo eres una cosa pero barbara - viverepesaro : Il Liceo Marconi secondo al Mad for Science: vinti 37.500 euro per l'implementazione del biolaboratorio… - Ansa_Piemonte : Scuola: DiaSorin, 175mila euro per biolaboratori nei licei. Il Valsalice di Torino si aggiudica la finale di Mad fo… - enloml : esok cravity pergi mubank tak ???????? if not I'll go mad ?? VXBZJSJSJSJSJSJSJSHDHSJSJSJGDB DAH LAH MC SUNGHOON I HAVE B… -

Ultime Notizie dalla rete : Mad for Il Liceo Marconi di Pesaro arriva secondo al Mad for Science 2021 Torino - Il Liceo Marconi di Pesaro vince il 2° premio in palio al Mad for Science 2021, per un totale di 37.500 euro per l'implementazione del proprio biolaboratorio. Si è tenuta oggi, nel prestigioso Auditorium Vivaldi di Torino e in collegamento streaming con 8 ...

Scuola: DiaSorin, 175mila euro per biolaboratori nei licei Il liceo Valsalice di Torino ha vinto la quinta edizione di Mad for Science, concorso nazionale promosso da Fondazione DiaSorin che invita i licei scientifici, i classici con percorso di potenziamento di biologia con curvatura biomedica e gli istituti tecnici ...

Concorso ‘Mad for Science’ Gli studenti del Marconi in finale il Resto del Carlino Il Liceo Marconi di Pesaro arriva secondo al Mad for Science 2021 Torino – Il Liceo Marconi di Pesaro vince il 2° premio in palio al Mad for Science 2021, per un totale di 37.500 euro per l’implementazione del proprio biolaboratorio. Si è tenuta oggi, nel prestigios ...

Il Liceo Marconi secondo al Mad for Science: vinti 37.500 euro per l’implementazione del biolaboratorio Tra tutti i licei in gara, è stato decretato vincitore l’Istituto Valsalice di Torino. Il liceo ha vinto 75mila euro per implementare il proprio biolaboratorio a partire dall’anno scolastico in corso, ...

Torino - Il Liceo Marconi di Pesaro vince il 2° premio in palio alScience 2021, per un totale di 37.500 euro per l'implementazione del proprio biolaboratorio. Si è tenuta oggi, nel prestigioso Auditorium Vivaldi di Torino e in collegamento streaming con 8 ...Il liceo Valsalice di Torino ha vinto la quinta edizione diScience, concorso nazionale promosso da Fondazione DiaSorin che invita i licei scientifici, i classici con percorso di potenziamento di biologia con curvatura biomedica e gli istituti tecnici ...Torino – Il Liceo Marconi di Pesaro vince il 2° premio in palio al Mad for Science 2021, per un totale di 37.500 euro per l’implementazione del proprio biolaboratorio. Si è tenuta oggi, nel prestigios ...Tra tutti i licei in gara, è stato decretato vincitore l’Istituto Valsalice di Torino. Il liceo ha vinto 75mila euro per implementare il proprio biolaboratorio a partire dall’anno scolastico in corso, ...