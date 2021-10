M1 fino a Monza, dopo un anno e mezzo riparte il cantiere (Di giovedì 7 ottobre 2021) Riprendono i lavori nel cantiere infinito che porterà la metropolitana 1 fuori Milano, fino a Monza, servendo ogni giorno migliaia e migliaia di pendolari. A un anno e mezzo dall'ultimo stop - in ... Leggi su leggo (Di giovedì 7 ottobre 2021) Riprendono i lavori nelinfinito che porterà la metropolitana 1 fuori Milano,, servendo ogni giorno migliaia e migliaia di pendolari. A undall'ultimo stop - in ...

Ultime Notizie dalla rete : fino Monza M1 fino a Monza, dopo un anno e mezzo riparte il cantiere Riprendono i lavori nel cantiere infinito che porterà la metropolitana 1 fuori Milano, fino a Monza, servendo ogni giorno migliaia e migliaia di pendolari. A un anno e mezzo dall'ultimo stop - in piena pandemia Covid, l'ennesimo in oltre 10 anni - sono ripartiti i cantieri del metrò, ...

Lilt, dieci metri di prevenzione con un doppio ambulatorio mobile inaugurato a Monza L'ambulatorio mobile sarà a Monza anche il 7 ottobre per offrire gratuitamente visite al seno e ... Ci sarà un volontario che gestirà gli ingressi, fino ad esaurimento posti disponibili per quella ...

Aggredisce madre e sorella invalide In manette un pregiudicato violento: pur di procurarsi i soldi per la droga non esitava alle botte in famiglia ...

Ruba profumi e prende a sassate gli inseguitori Arrestato un marocchino Mattinata rocambolerasca l’altro giorno nel cuore della città, dove un marocchino di 32 anni, dopo essersi introdotto in un negozio di cosmetici, ha preso a razziare la merce esposta fino a quando, sc ...

