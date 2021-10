Li rimprovera per il baccano: la pestano a sangue (Di giovedì 7 ottobre 2021) Stando a quanto riferito da Lecco Today , i fatti si sarebbero svolti poco prima delle ore 22 in corso San Michele del Carso, nel rione di Rancio. Infastidita dalle urla e dal baccano di un gruppetto ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 7 ottobre 2021) Stando a quanto riferito da Lecco Today , i fatti si sarebbero svolti poco prima delle ore 22 in corso San Michele del Carso, nel rione di Rancio. Infastidita dalle urla e daldi un gruppetto ...

Advertising

agggenzia : Ho preso 5 minuti di permesso dal lavoro appositamente per fare questo tweet altrimenti @Fra1199 mi rimprovera perc… - Mariell81093028 : RT @Giampie47326561: @IsabellaSerene @laura_ceruti Può dire, tralasciando tutto il resto,che non condivido affatto,quale governo abusivo le… - laura_ceruti : RT @Giampie47326561: @IsabellaSerene @laura_ceruti Può dire, tralasciando tutto il resto,che non condivido affatto,quale governo abusivo le… - Giampie47326561 : @IsabellaSerene @laura_ceruti Può dire, tralasciando tutto il resto,che non condivido affatto,quale governo abusivo… - Ernesto29296958 : RT @AntonellaFaggi: ?? SCANDALOSO!! #Lecco, rimprovera un gruppo di ragazzi per gli schiamazzi in cortile: 55enne aggredita a pugni e colpi… -

Ultime Notizie dalla rete : rimprovera per Li rimprovera per il baccano: la pestano a sangue Per nulla intimoriti, i giovani hanno dapprima insultato pesantemente la donna, poi l'hanno raggiunta per passare alle vie di fatto. Da quel momento è iniziato l'incubo per la vittima, trascinata ...

Rimprovera gruppo di ragazzi per gli schiamazzi: donna picchiata brutalmente Lecco, rimprovera un gruppo di ragazzi per il rumore: 55enne picchiata brutalmente Nella serata di ieri, mercoledì 6 ottobre , nel rione Rancio di Lecco una donna è stata picchiata da un gruppo di ...

Li rimprovera per il baccano: la pestano a sangue il Giornale Li rimprovera per il baccano: la pestano a sangue È stata pestata a sangue da un gruppo di giovani a Lecco per avere osato rimproverarli a causa dell'eccessivo baccano che stavano facendo dinanzi a casa sua. La vittima, una donna di 55 anni, si trova ...

Rimprovera alcuni ragazzi perché facevano rumore sotto casa e viene massacrata: 55enne in ospedale Li ha rimproverati perché stavano facendo troppo rumore sotto il suo palazzo ed è stata pestata a sangue. La vittima della violenta aggressione è una 55enne residente a Lecco: ...

nulla intimoriti, i giovani hanno dapprima insultato pesantemente la donna, poi l'hanno raggiuntapassare alle vie di fatto. Da quel momento è iniziato l'incubola vittima, trascinata ...Lecco,un gruppo di ragazziil rumore: 55enne picchiata brutalmente Nella serata di ieri, mercoledì 6 ottobre , nel rione Rancio di Lecco una donna è stata picchiata da un gruppo di ...È stata pestata a sangue da un gruppo di giovani a Lecco per avere osato rimproverarli a causa dell'eccessivo baccano che stavano facendo dinanzi a casa sua. La vittima, una donna di 55 anni, si trova ...Li ha rimproverati perché stavano facendo troppo rumore sotto il suo palazzo ed è stata pestata a sangue. La vittima della violenta aggressione è una 55enne residente a Lecco: ...