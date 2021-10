Lecco, si lamenta per il troppo rumore e viene picchiata da un gruppo di ragazzi: "Sto bene, voglio essere lasciata in pace" (Di giovedì 7 ottobre 2021) 'Sto bene, voglio solo essere lasciata in pace'. Sono le parole, riportate dal Giorno , della 55enne insultata, presa a calci e pugni e picchiata a colpi di casco la scorsa notte a Lecco dopo aver ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 7 ottobre 2021) 'Stosoloin'. Sono le parole, riportate dal Giorno , della 55enne insultata, presa a calci e pugni ea colpi di casco la scorsa notte adopo aver ...

Advertising

SkyTG24 : Lecco, si lamenta per il rumore di notte: 55enne aggredita da un gruppo di ragazzi - statodelsud : Lecco, si lamenta per il rumore di notte: 55enne aggredita da un gruppo di ragazzi - Pino__Merola : Lecco, si lamenta per il rumore di notte: 55enne aggredita da un gruppo di ragazzi - cronaca_news : Lecco, si lamenta per gli schiamazzi in cortile: 55enne pestata a pugni e colpi di caschi da banda di ragazzini… - magicaGrmente22 : RT @SkyTG24: Lecco, si lamenta per il rumore di notte: 55enne aggredita da un gruppo di ragazzi -