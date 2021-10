Inter | Sanchez via a gennaio | spunta una nuova ipotesi per il cileno

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Il rapporto tra l’e sull’orlo della rottura. Asarà addio:per ilAlexispotrebbe lasciare l’già nel corso della prossima sessione invernale di calciomercato. Questo è quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, che spiega come ilsia ormai ai margini del progetto di Simone Inzaghi. L’attaccante, ridotto a quarta scelta dopo Dzeko, Lautaro Martinez e Correa, si era lamentato della sua situazione dopo la sfida contro il Sassuolo. Un comportamento che ha infastidito la società e che ha portato in primo piano la possibilità di una risoluzione del contratto già a. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’SUNEWS ...

Advertising

Inter : ?? | PANCHINA 21 Cordaz, 97 Radu, 5 Gagliardini, 7 Sanchez, 8 Vecino, 9 Dzeko, 11 Kolarov, 13 Ranocchia, 22 Vidal,… - cisifex28 : RT @vivoperlinter: Esclusiva @vivoperlinter - #Mercato, #Inter: #Sanchez addio quasi certo a gennaio. Arriverà una punta. Ecco le ultime no… - vivoperlinter : Esclusiva @vivoperlinter - #Mercato, #Inter: #Sanchez addio quasi certo a gennaio. Arriverà una punta. Ecco le ulti… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Inter, Sanchez e Vidal potrebbero partire a gennaio per risanare il monte ingaggi - infoitsport : Inter, da Sanchez a Vidal: quanto costa la panchina -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Sanchez

L'guarda agli scontenti, e già pensa al mercato di gennaio. E' scoppiato il caso. Ieri (mercoledì 6 ottobre, ndr), la nostra redazione è entrata in possesso della strategia nerazzurra sull'...La società ora dovrà 'fare i conti' con il caso di Alexis. Come vi abbiamo anticipato ieri (... L'è già al lavoro per 'un paio di funzionali innesti' da dare a Simone Inzaghi già nella ...Le strade dell'Inter e il cileno sono ormai prossime alla separazione. La società si muove sul mercato per una nuova punta in prestito ...Da Sanchez a Vidal, passando per Sensi e Gagliardini. Il club si interroga. E il portiere dell'Ajax può ritrovare a sorpresa il campo ...