In Italia almeno 300 i bambini con la sindrome di Pandas/Pans (Di giovedì 7 ottobre 2021) In Italia sono almeno trecento i bambini che hanno la sindrome di Pandas/Pans – Ma non è malattia rara – Il 9 ottobre ricorre la giornata mondiale della Pandas/Pans Bge (Pandas, disordine pediatrico autoimmune associato allo streptococco beta-emolitico di gruppo A – Pans, sindrome neuropsichiatrica ad esordio acuto – Bge, encefalite post infettiva dei gangli basali). La Pandas è una malattia ancora difficilmente diagnosticabile, scoperta nel 1998 da Susan Swedo, National Institute of Menthal Health, che si accorse, visitando dei bimbi che presentavano sintomi psichiatrici ad esordio improvviso, come tic o disturbi ossessivo-compulsivi, che questi erano accumunati dall’aver avuto tempo ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 7 ottobre 2021) Insonotrecento iche hanno ladi– Ma non è malattia rara – Il 9 ottobre ricorre la giornata mondiale dellaBge (, disordine pediatrico autoimmune associato allo streptococco beta-emolitico di gruppo A –neuropsichiatrica ad esordio acuto – Bge, encefalite post infettiva dei gangli basali). Laè una malattia ancora difficilmente diagnosticabile, scoperta nel 1998 da Susan Swedo, National Institute of Menthal Health, che si accorse, visitando dei bimbi che presentavano sintomi psichiatrici ad esordio improvviso, come tic o disturbi ossessivo-compulsivi, che questi erano accumunati dall’aver avuto tempo ...

Advertising

MSF_ITALIA : ?? Arresti di massa a #Tripoli. In pochi giorni sono più che triplicate le persone nei centri di detenzione. Almen… - you_trend : ?? Infine il dato forse più rilevante: a #Torino FDI attualmente supera la Lega di 600 voti (10,6% a 10,3%, con lo s… - patrizia_silano : RT @mrcllznn: “Il personale del Ssn ha salvato l’Italia da una Caporetto sanitaria. Abbiamo pagato un prezzo pesantissimo in termini di san… - Rominab_83 : L’Italia vi ama Aldo e Manuel!? Ma parlate per voi sto gfvip fa cagare urlate Lulú Manuel ti sta prendendo per il c… - patrick_c : @asiaxamur @LaMerlettaia posto che brasato + polenta è top, almeno il 90 % del sushi che si trova in italia non ha… -