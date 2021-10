Il Pd sogna di mettere le mani sulla Lombardia, ma fa male i suoi conti. Chi aspira al Pirellone (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il Pd che si sta autosviolinando dopo il successo di Sala a Milano, non nasconde le sue ambizioni sfrenate: mettere la bandierina sulla Regione Lombardia è il suo sogno non tanto recondito. Anche se nella regione «profonda» i risultati sono stati di ben altro tenore e hanno premiato il centrodestra. Eppure i sogni di gloria dei dem si sono subito proiettati alla prossima scadenza politica, l’elezione del governatore. Mancano 17 mesi ma la sinistra si sta già facendo i suoi bei film. Per loro sarebbe come raggiungere il Santo Graal, politicamente parlando. La Regione Lombardia, ad oggi, insieme al Veneto è l’unico ente istituzionale a non essere mai finito nelle mani della sinistra, almeno nell’era dell’elezione diretta. Il Pd “sogna” la Regione ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il Pd che si sta autosviolinando dopo il successo di Sala a Milano, non nasconde le sue ambizioni sfrenate:la bandierinaRegioneè il suo sogno non tanto recondito. Anche se nella regione «profonda» i risultati sono stati di ben altro tenore e hanno premiato il centrodestra. Eppure i sogni di gloria dei dem si sono subito proiettati alla prossima scadenza politica, l’elezione del governatore. Mancano 17 mesi ma la sinistra si sta già facendo ibei film. Per loro sarebbe come raggiungere il Santo Graal, politicamente parlando. La Regione, ad oggi, insieme al Veneto è l’unico ente istituzionale a non essere mai finito nelledella sinistra, almeno nell’era dell’elezione diretta. Il Pd “” la Regione ...

