Il Napoli pensa al giocatore dell'Ajax: può arrivare a parametro zero (Di giovedì 7 ottobre 2021) È ormai noto da molto tempo l'interesse dell'Inter verso André Onana, portiere dell'Ajax in scadenza di contratto a giugno 2022. I nerazzurri, infatti, hanno individuato nel portiere camerunense l'erede di Handanovi?, che il prossimo 38 luglio spegnerà 38 candeline. Onana portiere Ajax Non si può ancora, tuttavia, dare l'affare per concluso: il portiere tornerebbe volentieri anche a Barcellona, club in cui è cresciuto. Secondo Tuttosport, tuttavia, anche il Napoli potrebbe chiedere in formazioni su Onana. Gli azzurri, infatti, sono alla ricerca del post-Ospina. La situazione va quindi monitorata attentamente a partire dai prossimi mesi.

