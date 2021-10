Gualtieri: a Prima Porta attiverò idrovora o rischio alluvioni (Di giovedì 7 ottobre 2021) Roma – “Dobbiamo intervenire immediatamente per questa idrovara realizzata ma ancora non entrata in funzione. Qui c’è un grande rischio idraulico e c’è già stata un’alluvione. La marrana è stata in parte ripulita grazie alla Regione ma bisogna proseguire e ripulire per evitare che quando ci siano le piogge poi l’acqua fuoriesca. Una delle tante cose che faremo immediatamente”. Così il candidato sindaco di Roma per il centrosinistra, Roberto Gualtieri, in occasione di una visita alla marrana di Prima Porta. (Agenzia Dire) Leggi su romadailynews (Di giovedì 7 ottobre 2021) Roma – “Dobbiamo intervenire immediatamente per questa idrovara realizzata ma ancora non entrata in funzione. Qui c’è un grandeidraulico e c’è già stata un’alluvione. La marrana è stata in parte ripulita grazie alla Regione ma bisogna proseguire e ripulire per evitare che quando ci siano le piogge poi l’acqua fuoriesca. Una delle tante cose che faremo immediatamente”. Così il candidato sindaco di Roma per il centrosinistra, Roberto, in occasione di una visita alla marrana di. (Agenzia Dire)

