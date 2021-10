Giornate FAI d’Autunno 2021 | sabato 16 e domenica 17 ottobre

(Di giovedì 7 ottobre 2021) . Tutte le informazioni utili. Tornano puntuali anche quest’anno leFAI. L’appuntamento per visitare i Beni del FAI è per il weekend di16 e17. Come nelle precedenti edizioni, sono proposte visite a contributo con la guida dei Gruppi L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Ultime Notizie dalla rete : Giornate FAI

Sabato 16 e domenica 17 ottobre in tutta Italia arrivano led'autunno e si aprono le porte di 600 luoghi solitamente inaccessibili, poco conosciuti e tutti da scoprire, situati in oltre ...Nel 2021 led'Autunno festeggiano la loro decima edizione. Sabato 16 e domenica 17 ottobre torna l'appuntamento con le incredibili bellezze che ci circondano. Anche in questa edizione le visite ...In occasione delle giornate Fai d'autunno 2021 Inps aprirà le porte della storica sede di Palazzo Wedekind in piazza Colonna a Roma ed il Museo che raccoglie tra le più significative opere del patrimo ...Venezia – Ci sono Paesi in cui il tè scandisce i momenti della giornata, altri in cui è simbolo di accoglienza, di compostezza, di calma. Che sia con lo ...