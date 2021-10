Educazione all’uso del Digitale per un Consumo Sostenibile e Responsabile | progetto SapereConsumare Presentazione in streaming del portale l’11 ottobre

Educazione all’uso del Digitale per un Consumo Sostenibile e Responsabile, progetto Saper(e)Consumare. Presentazione in streaming del portale l’11 ottobre (Di giovedì 7 ottobre 2021) l’11 ottobre 2021 alle ore 15:00 sarà presentato in video conferenza il portale dedicato all’Educazione al Consumo Sostenibile e Responsabile, dedicato ai docenti delle scuole secondarie di I e II grado e alle loro classi, nell’ambito del progetto Saper(e)Consumare promosso e finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, con il supporto operativo di Invitalia, per educare e sensibilizzare giovani e adulti al Consumo Sostenibile e Responsabile in un contesto di rapida trasformazione tecnologica. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 7 ottobre 2021)2021 alle ore 15:00 sarà presentato in video conferenza ildedicato all’al, dedicato ai docenti delle scuole secondarie di I e II grado e alle loro classi, nell’ambito delSaper(e)Consumare promosso e finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, con il supporto operativo di Invitalia, per educare e sensibilizzare giovani e adulti alin un contesto di rapida trasformazione tecnologica. L'articolo .

Advertising

ProDocente : Educazione all’uso del Digitale per un Consumo Sostenibile e Responsabile, progetto Saper(e)Consumare. Presentazion… - orizzontescuola : Educazione all’uso del Digitale per un Consumo Sostenibile e Responsabile, progetto Saper(e)Consumare. Presentazion… - USR_Sicilia : Educazione all'uso del Digitale per un Consumo Sostenibile e Responsabile, progetto Saper(e)Consumare - artrigenio : @Cherry94517814 @cervovski Si Internet è uno strumento di arricchimento culturale senza precedenti, quello che fors… -

Ultime Notizie dalla rete : Educazione all’uso Educazione all'uso del Digitale per un Consumo Sostenibile e Responsabile, progetto Saper(e)Consumare USR Sicilia