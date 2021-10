Draghi: Merkel ha sostenuto indipendenza Bce, cosa non da poco (Di giovedì 7 ottobre 2021) La Cancelliera tedesca Angela Merkel "ha sostenuto con grande convinzione l'indipendenza della Banca centrale". Così il presidente del consiglio Mario Draghi in conferenza stampa con la stessa Merkel. ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 7 ottobre 2021) La Cancelliera tedesca Angela"hacon grande convinzione l'della Banca centrale". Così il presidente del consiglio Marioin conferenza stampa con la stessa. ...

Advertising

Palazzo_Chigi : Il Presidente Mario Draghi accoglie a Palazzo Chigi la Cancelliera della Repubblica Federale di Germania, Angela Me… - Ettore_Rosato : Oggi #Merkel è a Roma per incontrare anche il Premier #Draghi. Un passaggio di consegne simbolico per la leadership… - marcodimaio : Con #Draghi l’Italia è più forte anche in #Europa. Ne sono la dimostrazione le parole di stima e fiducia espresse o… - Giovann00341278 : RT @annapaolaconcia: Che bella foto #merkel #Draghi - DalpianoFabiola : 'anche quando venivamo attaccati per le politiche espansive necessarie per difendere l'integrità della moneta unica… -