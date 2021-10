Covid oggi Fvg, 72 contagi e zero morti: bollettino 7 ottobre (Di giovedì 7 ottobre 2021) Sono 72 i nuovi contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di oggi, 7 ottobre. Non si registrano invece nuovi decessi. Su 4.846 tamponi molecolari sono stati rilevati 67 nuovi casi con una percentuale di positività dell’1,38%. Sono inoltre 5.455 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati altri 5 casi (0,09%). Restano 8 le persone ricoverate in terapia intensiva, mentre i pazienti in altri reparti scendono a 34. Lo comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.825, con la seguente suddivisione territoriale: 828 a Trieste, 2.024 a Udine, 679 a Pordenone e 294 a Gorizia. I totalmente guariti sono 109.435, i clinicamente guariti 46, mentre quelli in isolamento risultano essere 870. Dall’inizio ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 7 ottobre 2021) Sono 72 i nuovida coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo ildi, 7. Non si registrano invece nuovi decessi. Su 4.846 tamponi molecolari sono stati rilevati 67 nuovi casi con una percentuale di positività dell’1,38%. Sono inoltre 5.455 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati altri 5 casi (0,09%). Restano 8 le persone ricoverate in terapia intensiva, mentre i pazienti in altri reparti scendono a 34. Lo comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.825, con la seguente suddivisione territoriale: 828 a Trieste, 2.024 a Udine, 679 a Pordenone e 294 a Gorizia. I totalmente guariti sono 109.435, i clinicamente guariti 46, mentre quelli in isolamento risultano essere 870. Dall’inizio ...

