Che party per Federico Fashion Style prima di Ballando con le stelle super festa di compleanno

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 7 ottobre 2021), non abbiamo dubbi, sarà uno degli assoluti protagonisti dell’edizione 2021 dicon le. Non conosciamo per nulla le sue doti tecniche nel ballo ma conosciamo il suo modo di essere e non abbiamo dubbi che con quel carattere fumantino, ne vedremo delle belle. E visto che tra lui e Selvaggia Lucarelli ci sono anche dei conti in sospeso, con una sorta di guerra via social che non abbiamo per nulla dimenticato, come direbbe Adriana Volpe, prepariamo i pop corn. Vi serviranno e per questo non abbiamo nessun dubbio.di scendere in pistasi rilassa e come avrete visto dai social, due giorni fa ha organizzato unstratosferico per il suo( a dire il vero anche più sobrio di ...