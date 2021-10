Canzone Segreta 2, l’indiscrezione bomba sul nuovo conduttore (Di giovedì 7 ottobre 2021) Manca ormai poco all’inizio della seconda stagione di Canzone Segreta e la Rai sarebbe alla ricerca del nuovo conduttore. Dopo una stagione deludente, Serena Rossi avrebbe infatti deciso di non proseguire l’avventura. L’attesa di vedere Serena Rossi alla guida della trasmissione Canzone Segreta si è rivelata una grande delusione per gli spettatori della scorsa stagione L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 7 ottobre 2021) Manca ormai poco all’inizio della seconda stagione die la Rai sarebbe alla ricerca del. Dopo una stagione deludente, Serena Rossi avrebbe infatti deciso di non proseguire l’avventura. L’attesa di vedere Serena Rossi alla guida della trasmissionesi è rivelata una grande delusione per gli spettatori della scorsa stagione L'articolo proviene da Inews.it.

