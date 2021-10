Alessandro Venturelli | una testimone a Storie Italiane | ' L' ho visto in stato confusionale con altri ragazzi | sono sicurissima fosse lui'

(Di giovedì 7 ottobre 2021)torna sul caso didopo le novità emerse, proprio nel corso del programma, in merito alla sparizione del 21enne di Sassuolo, allontanatosi dalla sua abitazione ...

Storie Italiane torna sul caso didopo le novità emerse, proprio nel corso del programma, in merito alla sparizione del 21enne di Sassuolo, allontanatosi dalla sua abitazione ormai da 10 mesi. Nel corso della ..., testimone: "L'ho visto a Tencarola"/ "Sono sicura, era lui!" BIMBO RAPITO A PADOVA: IL PADRE L'AVEVA GIÀ SEQUESTRATO UNA VOLTA Peraltro, come raccontato dalla giornalista, il ...Storie Italiane torna sul caso di Alessandro Venturelli dopo le novità emerse, proprio nel corso del programma, in merito alla sparizione del 21enne ...Sono diverse le segnalazioni arrivate da Padova dove sarebbe stato avvistato Alessandro Venturelli: le ultime notizie ...