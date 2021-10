Alba Parietti Vs Selvaggia Lucarelli, arriva la decisione del giudice nel processo in corso tra l’opinionista e la giornalista (Di giovedì 7 ottobre 2021) La temuta giornalista Selvaggia Lucarelli aveva querelato – nel lontano 2017 – la showgirl Alba Parietti. Quello che non le era andato proprio a genio, erano state alcune frasi pronunciate dalla madre di Francesco Oppini durante quell’edizione di Ballando con le Stelle. La Parietti, all’epoca dei fatti, si era detta del tutto estranea alle considerazioni fatte da Selvaggia: In 35 anni di carriera non mi era mai accaduto di prendermi offese personali per 10 puntate e poi avere dalla persona in questione anche una richiesta danni. Oggi, a distanza di quattro anni, il giudice ha dato la sua sentenza definitiva, che vede l’assoluzione di Alba. Stando a quanto ha riportato il suo legale infatti, sarebbe stata riconosciuta da parte del ... Leggi su isaechia (Di giovedì 7 ottobre 2021) La temutaaveva querelato – nel lontano 2017 – la showgirl. Quello che non le era andato proprio a genio, erano state alcune frasi pronunciate dalla madre di Francesco Oppini durante quell’edizione di Ballando con le Stelle. La, all’epoca dei fatti, si era detta del tutto estranea alle considerazioni fatte da: In 35 anni di carriera non mi era mai accaduto di prendermi offese personali per 10 puntate e poi avere dalla persona in questione anche una richiesta danni. Oggi, a distanza di quattro anni, ilha dato la sua sentenza definitiva, che vede l’assoluzione di. Stando a quanto ha riportato il suo legale infatti, sarebbe stata riconosciuta da parte del ...

