Vlahovic, partita l'asta: la Juve c'è ma servono 70 milioni (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Rocco Commisso ha parlato. E ha parlato chiaro. Solo il tempo potrà dire se sia stata una mossa per mettere spalle al muro Dusan Vlahovic (e i suoi agenti) o se sia stata una reale resa sul fronte ...

sportli26181512 : Vlahovic, partita l’asta: la Juve c’è ma servono 70 milioni: Tutti lo vogliono, ma l’affare è per pochi. Oltre ai b… - rainbowviola : Da ieri vedo girare ovunque il video dei cori razzisti a Vlahovic al termine di Atalanta-Fiorentina. La partita è s… - robycen59 : @Gazzetta_it Guardate la fiorentina con Vlahovic,lui ha deciso di non rinnovare ed è partita l'asta! - Boboj29 : Per noi tifosi Juventini al momento e' vietato parlare di Vlahovic , a Firenze sono molto suscettibili e permalosi… - Fiorentinanews : Galli: 'Io farei giocare #Kokorin e gli darei qualche partita da titolare per mostrare il suo valore' #Fiorentina… -

Ultime Notizie dalla rete : Vlahovic partita Vlahovic, partita l'asta: la Juve c'è ma servono 70 milioni Rocco Commisso ha parlato. E ha parlato chiaro. Solo il tempo potrà dire se sia stata una mossa per mettere spalle al muro Dusan Vlahovic (e i suoi agenti) o se sia stata una reale resa sul fronte rinnovo del suo gioiello. Di sicuro c'è che se già prima il mercato era caldo, ora è pronto a farsi incandescente. Con un po' di ...

Vlahovic, partita l'asta: la Juve c'è ma servono 70 milioni Corriere dello Sport

Fiorentina, anche Inter e Milan su Vlahovic. All'estero si è già mosso l'Arsenal Si parla del mancato rinnovo fra la Fiorentina e Dusan Vlahovic anche sulle colonne de La Stampa, con il quotidiano che spiega come sia difficile immagine.

