Verona, batterio killer in ospedale: 89 neonati morti o con gravi conseguenze. 7 indagati (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Verona - La Procura di Verona ha iscritto sette persone nel registro degli indagati , con le ipotesi di reato di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime in ambito sanitario, nell'...

