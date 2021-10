Usa, negato il trapianto di fegato ad una donna non vaccinata: “State uccidendo la mia amica” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Roma, 6 ott – Una donna del Colorado affetta da insufficienza renale al quinto stadio sta cercando di trovare un nuovo ospedale per eseguire un trapianto di rene: il sistema sanitario dello Stato le ha negato il trapianto perché non è vaccinata contro il coronavirus. Colorado, vietano il trapianto perché non è vaccinata “Eccomi qui, sono disposta a essere un donatore diretto per lei. Non riguarda nessun altro paziente nella lista dei trapianti”, ha detto a CBS4 Jaimee Fougner, la donatrice di rene di Leilani Lutali. “Come posso secondo voi fermarmi e accettare che uccidano la mia amica quando ho un rene perfettamente funzionante e posso salvarle la vita donandoglielo?” Il requisito saputo all’ultimo La Lutali ha detto di aver ricevuto una lettera dal ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Roma, 6 ott – Unadel Colorado affetta da insufficienza renale al quinto stadio sta cercando di trovare un nuovo ospedale per eseguire undi rene: il sistema sanitario dello Stato le hailperché non ècontro il coronavirus. Colorado, vietano ilperché non è“Eccomi qui, sono disposta a essere un donatore diretto per lei. Non riguarda nessun altro paziente nella lista dei trapianti”, ha detto a CBS4 Jaimee Fougner, la donatrice di rene di Leilani Lutali. “Come posso secondo voi fermarmi e accettare che uccidano la miaquando ho un rene perfettamente funzionante e posso salvarle la vita donandoglielo?” Il requisito saputo all’ultimo La Lutali ha detto di aver ricevuto una lettera dal ...

Usa, negato il trapianto di fegato ad una donna non vaccinata: "State uccidendo la mia amica" Il Primato Nazionale

